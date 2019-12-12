Умер журналист «Вечерней Москвы». Перед смертью он написал, что ему не до конца остановили кровотечение

Журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов умер на 43-м году жизни. Он вызвал скорую, когда ему неожиданно стало плохо. Медики оказали ему первую помощь и уехали, оставив пациента держать курицу на месте, откуда пошла кровь.

Во вторник, 10 декабря, Михаил выписался из больницы, а вечером ему стало плохо. Он курил сигарету, когда неожиданно потекла кровь. «Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус», — написал Виноградов в Facebооk.

Дальше журналист рассказал, как уходило время, пока он звонил на номер «112», объяснял подробности, договаривался о приезде скорой.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: „Вот это держите час“. Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо — значит надо», — делился эмоциями журналист.

Медики уехали, оставив журналиста наедине с замороженным цыпленком. По всей видимости, Михаилу легче не стало, потому что спустя полтора часа после этого его все еще знобило. В тексте Виноградов признался, что ему «тоскливо и страшно». Через некоторое время Михаил умер.

«Откололся кусочек от нашей планеты — важный и значимый, уплыл в вечность. И нет ответа на вопрос: как такое могло произойти и почему так рано? Очень больно», — написали его коллеги в «Вечерней Москве».

В газете Михаил был заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей. Журналистское сообщество намерено провести расследование и разобраться в работе врачей из скорой помощи и больницы, где лечился Виноградов. «Вечерняя Москва» в свою очередь поможет родным в организации похорон. У Михаила Виноградова остались мама, жена и сын.