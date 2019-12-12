  • Умер журналист «Вечерней Москвы». Перед смертью он написал, что ему не до конца остановили кровотечение

    12 декабря 2019, 16:13

    Наза Салех Захи

    Журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов умер на 43-м году жизни. Он вызвал скорую, когда ему неожиданно стало плохо. Медики оказали ему первую помощь и уехали, оставив пациента держать курицу на месте, откуда пошла кровь.
    Умер журналист «Вечерней Москвы». Перед смертью он написал, что ему не до конца остановили кровотечение

    Во вторник, 10 декабря, Михаил выписался из больницы, а вечером ему стало плохо. Он курил сигарету, когда неожиданно потекла кровь. «Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус», — написал Виноградов в Facebооk.

    Дальше журналист рассказал, как уходило время, пока он звонил на номер «112», объяснял подробности, договаривался о приезде скорой.

    «Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: „Вот это держите час“. Ага, конечно. Час в паху мороженную курицу держать. Но я не спорю, надо — значит надо», — делился эмоциями журналист.

    Медики уехали, оставив журналиста наедине с замороженным цыпленком. По всей видимости, Михаилу легче не стало, потому что спустя полтора часа после этого его все еще знобило. В тексте Виноградов признался, что ему «тоскливо и страшно». Через некоторое время Михаил умер.

    «Откололся кусочек от нашей планеты — важный и значимый, уплыл в вечность. И нет ответа на вопрос: как такое могло произойти и почему так рано? Очень больно», — написали его коллеги в «Вечерней Москве».

    В газете Михаил был заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей. Журналистское сообщество намерено провести расследование и разобраться в работе врачей из скорой помощи и больницы, где лечился Виноградов. «Вечерняя Москва» в свою очередь поможет родным в организации похорон. У Михаила Виноградова остались мама, жена и сын.