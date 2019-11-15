Умер журналист Сергей Горбунов

«Достойнейший человек и яркий профессионал», — сказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и выразил соболезнования родственникам и близким Горбунова.

Коллега журналиста Светлана Каражас отметила, что тот «любил и умел работать с людьми и щедро делился знаниями».

«Для него была очень важна работа, он буквально жил новостями. Уже отойдя от управления информационными потоками, он продолжал оставаться в курсе повестки дня и не раз предлагал интересные темы и повороты сюжетов», — рассказала одна из учениц журналиста, Елена Глушакова.

Сергей Горбунов получил журналистское образование и начал работать в московском ИТАР-ТАСС. Свою первую должность в агентстве он получил в 1978 году и ушел оттуда спустя 20 лет. Позже Горбунов перешел в РИА «Новости», где почти с нуля налаживал работу. В 1996 году журналист стал заместителем Главной дирекции, а через 10 лет ее руководителем. Последние годы своей жизни он провел на посту советника гендиректора МИА «Россия сегодня».