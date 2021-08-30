Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Журналист-международник, востоковед Всеволод Овчинников ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на родственников писателя-публициста.

«Журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Об этом „РГ“ сообщили родные Всеволода Владимировича. <...> Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста», — сказано в публикации.

На протяжении последних лет Овчинников вел в издании постоянную авторскую рубрику.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде. Семья провела в эвакуации в Омской области период с осени 1941-го по осень 1942 года. В 1973 году Овчинникова призвали в армию, но на фронт так и не отправили. Во время блокады у молодого человека ухудшилось зрение после дистрофии.

Овчинникова перевели из военно-морского училища на морской факультет Военного института иностранных языков Красной армии. Там он окончил китайское отделение. А 1951 году начал работать в газете «Правда», где протрудился 40 лет. За годы своей карьеры успел поработать специальным корреспондентом в Китае, Японии и Великобритании. Также был одним из ведущих программы «Международная панорама».

В 2010 году Овчинникова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». В 2020-м он удостоился звания «Заслуженного журналиста Российской Федерации».