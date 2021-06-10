Умер журналист «Комсомольской правды» Леонид Репин

Умер известный журналист газеты «Комсомольская правда» Леонид Репин. Он трудился еще со времен ее истоков и до последних дней своей жизни ходил в редакцию.

Как репортер в 1968 году он поднялся на аэростате «Комсомольская правда». Участвовал в более чем 30 экспедициях: был на необитаемом острове в Тихом океане, сибирской тайге, на Дальнем Востоке, а в 1987-м отправился по следам русских первопроходцев из Якутска к Тихому океану. Он испытывал секретный лунный скафандр.

«К марту 2020 года я напечатал 2500 материалов. Не заметок, а материалов», — говорил Репин своему коллеге Александру Гамову.

По понедельникам Репин вел рубрику «Свидетель истории».

Репин получил восемь премий — от Союза журналистов СССР и России, имени Владимира Гиляровского, Почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм» Союза журналистов России. Представитель СМИ признан заслуженным работником культуры России. Он выпустил 36 книг общим тиражом два миллиона экземпляров.

Леонид Репин родился в 1937 году.