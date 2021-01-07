Умер журналист и ветеран Великой Отечественной войны Лев Корзун

Один из старейших членов Союза журналистов Москвы, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор Лев Корзун скончался в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын, радиожурналист Сергей Корзун.

«Сегодня не стало папы», — говорится в сообщении.

Сергей Корзун напомнил, что его отец во время войны был командиром разведывательной роты, был тяжело ранен, стал кандидатом военных наук. В отставку вышел генерал-майором. Работал журналистом и написал две книги. Одну про свою жизнь, другую — по фронтовым дневникам про службу у маршала Чуйкова.

«С многочисленными возрастными болезнями боролся мужественно, но на 96-м году жизни силы покинули его», — написал Сергей Корзун.

Свои соболезнования выразили коллеги Льва Игнатьевича из Союза журналистов Москвы. Там напомнили, что на фронт он ушел добровольцем, когда ему было 17 лет. В мирное время он работал заместителем главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала».

На его счету более 120 научных работ, документальные повести, рассказы, очерки, статьи и рецензии

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича. Память о нем — верном друге и старшем товарище — останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.