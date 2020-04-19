Умер журналист и писатель Александр Кабаков

Писатель, публицист и сценарист Александр Кабаков скончался в Москве. Об этом сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

По словам Колесникова, Кабаков умер в субботу, 18 апреля. Ему было 76 лет. Причина смерти публициста пока не известна.

«Умер Александр Кабаков. Совсем в канун Пасхи», — написал Колесников в Facebook.

Александр Кабаков родился в Новосибирске в 1943 году. Его журналистская карьера началась в 1972 году в газете «Гудок». После он работал в изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Кроме того, был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсант».

В 1989 году вышел в свет его роман-антиутопии «Невозвращенец». Кабаков также известен как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Сочинитель», «Ударом на удар» и других. За роман «Все поправимо» он стал лауреатом премии «Большая книга» в 2006 году.

Последняя книга Александра Кабакова вышла в 2018 году. Она получила название «Группа крови».