Умер журналист и первый глава ВГТРК Олег Попцов | 360°

Общество 16 октября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Умер журналист и первый глава ВГТРК Олег Попцов Депутат и телеведущий Попов сообщил о смерти первого главы ВГТРК Олега Попцова

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Первый глава ВГТРК, журналист Олег Попцов умер в возрасте 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

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«Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он.

Олег Попцов стал руководителем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) с момента ее основания в 1990 году с должности заместителя редактора газеты «Московские новости».

Новое медиа создали на основе радиостанции «Юность». Первые видеокамеры для съемочных групп Поповцов купил на взятые в долг деньги.

Во время штурма «Останкино» в 1993 году ВГТРК продолжало вещание из резервной студии и оставалось фактически единственным каналом, который сообщал о происходящем в столице.

С должности руководителя ВГТРК Попоцов ушел спустя три года. Он вернулся в газеты, но в 2000 году он стал генеральным директором телеканала «ТВ Центр», где проработал пять лет.

Последние несколько лет Поповцов оставался советником генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Он писал статьи для различных изданий и книги.

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