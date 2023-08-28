Общество

28 августа 2023, 23:54

Умер заслуженный художник РФ Николай Распопов

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В Тюмени скончался заслуженный художник России Николай Распопов. Ему было 90 лет, сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

Среди работ художника — памятники ученому Дмитрию Менделееву, поэту-сказочнику Петру Ершову и композитору Александру Алябьеву в Тобольске.

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Губернатор региона Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарук и мэр Тобольска Максим Афанасьев выразили соболезнования родным и близким Распопова.

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