Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров | 360°

Общество 09 ноября 2022, 08:38 Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Валентин Захаров Фото: Кубанский казачий хор / Публичное достояние

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Скончался советский и российский танцор, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров. Он проработал в Кубанском казачьем хоре 40 лет, сказано в сообщении на сайте творческого коллектива.

«Без малого сорок лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора», — отмечено в некрологе.

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Захаров в качестве солиста Кубанского казачьего хора стал победителем первого Всероссийского смотра-конкурса государственных русских народных хоров. Мировое признание артист получил в 1984 году. Знаменитый хореограф Игорь Моисеев восхищался талантом Захарова.

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Причина смерти не сообщается. Дата прощания с артистом пока неизвестна.

Художественный руководитель коллектива Виктор Захарченко назвал артиста ярчайшей творческой личностью. По его словам танцор уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен.

«Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — отзывался о покойном Захарченко.

Ранее сообщалось, что артист Кубанского казачьего хора и заслуженный артист России Валерий Медведев попал в аварию на 11-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре и скончался от полученных травм.