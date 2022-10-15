Умер заслуженный артист России Хрусталев | 360°

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15 октября 2022, 13:54

Умер заслуженный артист России Хрусталев

Заслуженный артист России Анатолий Хрусталев умер в возрасте 77 лет

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Заслуженный артист России и республики Коми Анатолий Хрусталев умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Пензенской области.

«Чуткий и добрый человек, талантливый певец. Хрустален плодотворно и  успешно работал с творческими коллективами Пензенской и Сыктывкарской филармоний, гастролировал как по России, так и за рубежом», — говорится в сообщении ведомства.

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Минкульт Пензенской области назвал трудовой путь артиста примером истинного служения искусству, ярким примером преданности культуре и профессии.

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«В связи с тяжелой утратой выражаем соболезнование близким и родным», — сказано в заявлении.

Хрусталев родился в 1946 году в небольшом поселке Умальта Амурской области, свыше 40 лет работал в Пензенской областной филармонии и являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

Прощание с артистом пройдет 15 октября в церкви Павла и Петра, начало в 13:45 по московскому времени.

В конце сентября не стало любимца миллионов слушателей, знаменитого исполнителя Бориса Моисеева. Он скончался на 69-м году жизни, сообщило издание «Утро.ру».

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