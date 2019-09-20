  • Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

    20 сентября 2019, 15:05

    Дарья Бунякова

    Заслуженный артист России Анатолий Бородин умер в 80 лет. Об этом сообщил ГТРК «Кубань».

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    «Работники культуры Кубани выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Анатолия Александровича», — говорится на сайте.

    Где и когда состоится церемония прощания пока неизвестно.

    Анатолий Бородин родился 27 августа 1939 года. Он получил техническое образование и работал на заводе. Затем Боронин отучился на педагога, попал в армию и одновременно учился в Ростовском музыкальном училище.

    Позже начал свою творческую деятельность в Саратовском театре оперетты, а затем переехал в Краснодар, где продолжил работать солистом-вокалистом.

    На счету Бородина более 200 различных ролей в театре и кино. Он появлялся в таких фильмах, как «Убийство на Ждановской», «Женщина, которая поет», «Из жизни Федора Кузькина» и других. За годы работы артист стал лауреатом многих премий и конкурсов. Кроме творчества Бородин активно занимался общественной деятельностью.