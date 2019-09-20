Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

Микки Рурк попросил похоронить себя в селе на Украине Подробнее

«Работники культуры Кубани выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Анатолия Александровича», — говорится на сайте.

Где и когда состоится церемония прощания пока неизвестно.

Анатолий Бородин родился 27 августа 1939 года. Он получил техническое образование и работал на заводе. Затем Боронин отучился на педагога, попал в армию и одновременно учился в Ростовском музыкальном училище.

Позже начал свою творческую деятельность в Саратовском театре оперетты, а затем переехал в Краснодар, где продолжил работать солистом-вокалистом.

На счету Бородина более 200 различных ролей в театре и кино. Он появлялся в таких фильмах, как «Убийство на Ждановской», «Женщина, которая поет», «Из жизни Федора Кузькина» и других. За годы работы артист стал лауреатом многих премий и конкурсов. Кроме творчества Бородин активно занимался общественной деятельностью.