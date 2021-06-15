Умер заслуженный артист Петр Деметр

Заслуженный артист России Петр Деметр умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на друзей артиста.

По данным «Газеты.ru», причина его смерти неизвестна. Место и дата прощания также будут названы позже.

Петр Деметр родился 5 декабря 1941 года в Москве. Он закончил студию при театре «Ромэн», а потом работал там.

Совместно с супругой выступал в дуэте под названием «Роза Джелакаева и Петр Деметр». Артисты исполняли цыганские песни, участвовали в программе на телевидении «Песни цыган стран мира», записали несколько дисков.

После смерти жены Деметр занялся режиссерской деятельностью. Среди его проектов такие названия, как «Пушкин и цыгане», «Вечер памяти Розы Джелакаевой», «Бенефис», «Дни цыганской культуры в Москве». Он также организовал фестиваль «Цветы жизни». Деметр вел цикл программ «Под цыганским шатром».

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