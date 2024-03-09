Общество 09 марта 2024, 13:21 Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров Заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров скончался в возрасте 55 лет Freepik

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Заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров скончался 8 марта. Ему было 55 лет, сообщили в пресс-службе местного Большого театра.

Вениамин Захаров в возрасте 18 лет начал служить в Большом театре Белоруссии. Спустя пять лет ему удалось стать ведущим мастером сцены.

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За творческую деятельность Захаров вышел на сцену больше тысячи раз. Он сыграл главные партии в таких постановках как «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кармен-сюита» и «Дон Кихот».

После работы в Большом театре Захаров занялся репетиторством. Он преподавал балет в Музыкальном театре и актерское мастерство в Белорусской хореографической гимназии-колледже.

«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, близким Вениамина Захарова», — написали представители культурного учреждения.