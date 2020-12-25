Умер заболевший COVID-19 председатель Заксобрания Кировской области

По словам собеседника агентства, председатель Заксобрания скончался в пятницу, 25 декабря, во второй половине дня.

«Он болел коронавирусной инфекцией. С прошлой недели находился в госпитале», — пояснил он.

Глава Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким председателя регионального парламента.

«Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях», — говорится в сообщении.

Прощание с Владимиром Бакиным пройдет в понедельник, 28 декабря в областном Драматическом театре в 9:00.

Владимир Бакин стал председателем Законодательного собрания Кировской области в ноябре прошлого года хотя депутатом впервые избирался в 2007 году. В советские годы он занимался развитием дорожной сети региона, занимал пост начальника Главного экономического управления Кировского облисполкома.

В начале 90-х он остался в экономическом блоке занимаясь поддержкой ситуации в регионе и реформой налоговой службы региона.