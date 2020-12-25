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    25 декабря 2020, 19:39

    Умер заболевший COVID-19 председатель Заксобрания Кировской области

    Анатолий Минкин

    Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался в возрасте 74 лет в одной из больниц региона, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального парламента Павла Караваева.
    Умер заболевший COVID-19 председатель Заксобрания Кировской области

    По словам собеседника агентства, председатель Заксобрания скончался в пятницу, 25 декабря, во второй половине дня.

    «Он болел коронавирусной инфекцией. С прошлой недели находился в госпитале», — пояснил он.

    Глава Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким председателя регионального парламента.

    «Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях», — говорится в сообщении.

    Прощание с Владимиром Бакиным пройдет в понедельник, 28 декабря в областном Драматическом театре в 9:00.

    Владимир Бакин стал председателем Законодательного собрания Кировской области в ноябре прошлого года хотя депутатом впервые избирался в 2007 году. В советские годы он занимался развитием дорожной сети региона, занимал пост начальника Главного экономического управления Кировского облисполкома.

    В начале 90-х он остался в экономическом блоке занимаясь поддержкой ситуации в регионе и реформой налоговой службы региона.