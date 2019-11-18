Умер второй пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

«Второй пострадавший скончался в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы», — сказано в сообщении ведомства.

Пожар на нефтебазе Грушовая АО «Черномортранснефть» произошел 7 ноября. Причиной возгорания газовоздушной смеси стали работы на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара N29 объемом 10 тысяч «кубов», который в это время не работал.

Возгорание удалось устранить в течение получаса. Удалось избежать нарушения работы нефтебазы. В результате возгорания пострадали шестеро человек. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Один из пострадавших погиб вскоре после пожара, еще один — скончался в реанимации. О состоянии остальных четверых пострадавших никаких подробностей не сообщалось.