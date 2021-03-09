Умер возглавлявший Нахимовское училище Александр Букин

Бывший начальник Нахимовского военно-морского училища, контр-адмирал в отставке Александр Букин скончался на 68-году жизни. Об этом сообщил председатель совета Клуба подводников Игорь Курдин.

«Умер наш друг, подводник, контр-адмирал Александр Букин…» — написал Курдин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили «Невские новости», Букин умер вечером 8 марта в петербургской клинической больнице № 122 имени Соколова. Издание написало, что в последние годы военный серьезно болел. Однако точные причины смерти не уточняются.

Александр Букин родился в 1954 году в Московской области. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде. Там проходил службу на Северном флоте. Издание «Фонтанка.ру» уточнило, что подводник занимал самые разные должности — от командира боевой части до начальника штаба флотилии атомных подводных лодок. В 2001 году Букин возглавил Нахимовское военно-морское училище. Этот пост он покинул в 2007 году.