Общество 04 января 2023, 16:59 Умер военный корреспондент Кирилл Романовский Журналист Джума сообщил о смерти военного корреспондента Кирилла Романовского РИА «Новости»

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Военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский ушел из жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист-международник Аббас Джума. Своего коллегу он назвал интеллектуалом с гигантским опытом полевой работы.

«Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который тем не менее постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — написал Джума.

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На смерть военного корреспондента отреагировал предприниматель Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что узнал о смерти Романовского от Джумы.

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«Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны. Поэтому нам его будет не хватать. Я соболезную его родственникам, друзьям, всем, кто его знал. Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом», — заявил Пригожин.

По словам коллег, у Романовского диагностировали рак. Военкор перенес операцию, но работать не прекращал.