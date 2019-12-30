Умер Владимир Генин, заслуженный артист РСФСР

Актера не стало 28 декабря. Владимир Генин был известен по ролям в Краснодарском музыкальном театре, где пел более полувека. На сцену он выходил в образах князя Орловского в «Летучей мыши», Мистера Икса в «Принцессе цирка» и др.

Артист был ветераном ВОВ, почетным гражданином города и известным солистом Музыкального театра и Краснодарского творческого объединения «Премьера».