Общество 13 марта 2024, 19:58 Умер вице-президент «Лукойла» Робертус Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер в возрасте 53 лет РИА «Новости»

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Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус умер на 54-м году жизни. Об этом сообщили на сайте компании.

«За 30 лет работы в „Лукойле“ Робертус завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. Его труд отмечен государственными и ведомственными наградами», — указали в некрологе.

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В пресс-службе компании также отметили, что свою карьеру топ-менеджер связал исключительно с «Лукойлом», куда он пришел сразу после окончания института на должность экономиста.

Робертус был семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. На сайте МАИ сообщили, что он спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов.