Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Вице-премьер Крыма Павел Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. О причине его смерти информации нет.

«Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для Республики Крым», — приводит РИА «Новости» слова Аксенова во время заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Причину смерти своего коллеги глава региона не назвал.

22 февраля Королеву исполнилось 60 лет. Он родился в Москве. На протяжении шести лет с 1996 года он возглавлял представительство Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России в Германии. Позже он работал в Министерстве транспорта России, был сотрудником аппарата российского правительства и занимал пост заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области.

В 2012 году Королев стал заместителем министра экономического развития России. В конце 2016 года он начал работать в крымском правительстве.