Умер вице-адмирал Моцак. Он руководил учениями, во время которых затонул «Курск»

Моцак умер утром 19 октября после тяжелой и продолжительной болезни. Он скончался в Военно-медицинской академии.

Михаил Моцак родился 22 ноября 1949 года. В 1972-м он окончил Нахимовское училище в Севастополе, служил на Тихоокеанском флоте. С 1982-го командовал экипажем атомной подлодки на Северном флоте. В 1995–1999 годах военачальника назначили командующим 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (сейчас — 11-я флотилия).

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Подлодка «Курск» проекта 949А затонула во время учений Северного флота 12 августа 2000 года. На борту находились 118 моряков, все они погибли.

Тогда Моцак возглавлял штаб, был первым заместителем командующего Северным флотом и одним из руководителей учений. Позднее Моцак руководил подъемом «Курска» со дна Баренцева моря.