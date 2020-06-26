Умер ветеран Алексей Волошин

Волошин скончался 24 июня, в день парада Победы, приуроченного к празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Алексей Волошин родился 13 февраля 1920 года в Тамбовской области. В 21 год он отправился добровольцем в Красную армию, а через год командовал взводом управления батареи 1104-го артиллерийского полка 62-й армии. В июле 1942-го военный уничтожил первый танк врага. В Сталинграде в числе 10-й дивизии войск НКВД участвовал во всех самых тяжелых сражениях.

Волошин получил ранение. Однако вскоре все равно вернулся в ту же дивизию. Под Севском батарея под его командованием уничтожила три танка. Его солдат за это наградили орденом Ленина.

Во время операции «контрудар Манштейна» батарея Волошина уничтожила 11 танков. Тогда он получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». В 1944 году Волошину вручили воинскую награду «Серебряная звезда» от 32-го президента США Франклина Рузвельта.

Во время исторического парада в 1945 году Волошин нес знамя Артиллерийской академии.