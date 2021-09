Умер ведущий актер мюзиклов «Норд-Ост» и «Мастер и Маргарита» Владимир Ябчаник

Ведущий актер мюзиклов «Норд-Ост» и «Мастер и Маргарита» Владимир Ябчаник умер в возрасте 56 лет. О его смерти сообщил Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память», — написал он.

По данным актера, причиной смерти стал инсульт.

Ябчаник работал в Московском театре мюзикла. Он известен как ведущий актер российских мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Норд-Ост», «Дракула», «Свадьба соек», «Красавица и Чудовище», We Will Rock You, «Русалочка», «Преступление и наказание», «Раскольников», «Чайка» и «Принцесса цирка».

В 2017 году актер был номинирован на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в постановке «Преступление и наказание». Ябчаник также занимался преподавательской деятельностью и вел вокальное мастерство в учебных заведениях.