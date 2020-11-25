Бывший глава крупного оборонного завода умер в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в возрасте 93-х лет скончался бывший депутат Верховного Совета СССР Геннадий Студенок, который в свое время возглавлял ОАО «Уралтрансмаша». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Имя Геннадия Андреевича по праву вписано золотыми буквами в историю „Уралтрансмаша“ и отечественного военно-промышленного комплекса», — отметили на заводе.
По данным информагентства, под руководством Студенка предприятие серийно выпустило самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт-С».