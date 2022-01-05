Основатель Holodilnik.ru Валерий Ковалев умер в 51 год

Основатель и владелец Holodilnik.ru, один из авторов русскоязычной «Википедии» Валерий Ковалев умер на 52-м году жизни. О его смерти сообщил исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.

Он отметил, что Ковалев написал огромное количество статей высокого качества, для всех в компании его смерть большая и невосполнимая потеря, сообщил ТАСС.

На сайте «Викиновости» уточнили, что Ковалев скончался в ночь на 31 декабря. Свои материалы для «Википедии» он писал под псевдонимом NoFrost. О том, что Ковалев умер, рассказала 1 января его постоянный соавтор на википедийном форуме.

«В ночь на 31 декабря NoFrost скончался. Сердце…» — написала она.

По ее словам, Ковалев проходил обследование в Мюнхене. Осенью состояние его здоровья ухудшилось, он собирался снова полететь в клинику в Германии, но не успел.

Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нейруппин в ГДР, в семье военного летчика. В 1994 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Инженер — системотехник летных испытаний». В 1993 году занялся торговлей холодильниками. В 2003 году был открыт интернет-магазин Holodilnik.ru. Ковалев был женат и воспитывал сына. Молодому человеку сейчас 20 лет.