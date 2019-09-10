Умер ученый Леонид Ксанфомалити. Он исследовал возможную жизнь на Венере

Астрофизик, главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Леонид Ксанфомалити умер в Москве. Ученому было 87 лет. Он первым в мире заявил, что на Венере возможна жизнь.

«Ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», — подтвердили в ИКИ. Сообщение администрации института опубликовало РИА «Новости».

В январе 2012 года в научном журнале «Астрономический вестник» ученый опубликовал статью, в которой поделился результатами своего изучения еще советских снимков с поверхности Венеры. Фотографии были сделаны при помощи посадочного модуля станции «Венера-13».

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Ксанфомалити утверждал, что некоторые объекты, изображенные на фото, являются живыми существами. По мнению исследователя, он нашел насекомообразных существ на соседней планете, которая до сих пор считалась непригодной для жизни.

Коллеги не поддержали астрофизика. В частности, американские ученые заявили, что россиянина ввели в заблуждения искажения на снимках. Точку в споре может поставить разве что новая венерианская экспедиция, старт которой намечен на 2029–2031 годы.

Другие заслуги ученого тем не менее впечатляющие. Он исследовал Венеру, Марс и его спутники, комету Галлея. Уделял немалое внимание он и Меркурию, который изучал с Земли.