Ученый из Новосибирска Дмитрий Колкер умер на 55 году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Ранее правоохранители вменили ему обвинение в госизмене. По их версии, Колкер передавал тайные данные гражданам Китая.

Несколько дней назад ученого задержали прямо в больнице. 30 июня его забрали из медучреждения, где он лечился от рака.

Дочь Дмитрия Колкера Алина Миронова 30 июня разместила во «ВКонтакте» публикацию, в которой рассказала о состоянии здоровья ее отца. Она отметила, что у Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Из-за этого заболевания ученый не мог самостоятельно питаться: его организм не принимал пищу.

«Наша семья проходит через сущий ад. Наш родной папа не сможет уйти из жизни в кругу семьи. Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор», — заявила Миронова.

Также она сообщила, что Колкеру уже не помогала химиотерапия, и его перевели на лечение с содержанием наркотиков. Такой метод облегчает состояние больного при крайней стадии рака. Миронова подчеркнула, что следователи не имели бы права принимать показания Колкера при сохранении такого лечения.