Умер участник исторического Парада Победы 1945 года Борис Кузнецов

«Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Кузнецову было 94 года. Во время войны герой командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка. Он отличился в боях при форсировании Днепра и расширении плацдарма. Несколько раз был в тылу врага и раздобыл ценную информацию. Звезду Героя Советского Союза Кузнецов получил в 1944 году.