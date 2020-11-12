Умер участник исторического Парада Победы 1945 года Борис Кузнецов
В Татарстане скончался Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона Рустама Минниханова.
«Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.
Кузнецову было 94 года. Во время войны герой командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка. Он отличился в боях при форсировании Днепра и расширении плацдарма. Несколько раз был в тылу врага и раздобыл ценную информацию. Звезду Героя Советского Союза Кузнецов получил в 1944 году.