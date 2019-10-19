Умер теннисист Александр Волков

Умер бывший советский и российский теннисист Александр Волков. Об этом в Twitter написал его близкий друг Евгений Кафельников.

Спортсмену было 52 года. «В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром, мой друг», — написал он.

Причины смерти теннисиста не известны.

Александр Волков родился в 1967 году в Калининграде. Спортсмен участвовал в международных турнирах с 1986 года. Пик спортивной карьеры теннисиста пришелся на 1990-е годы. Волков вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в 1993-м и победил на Кубке Кремля в 1994-м. Спортсмен два раза доходил до финала Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994, 1995) и трижды побеждал в одиночном разряде на международных турнирах.

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Волков выступал вместе с Кафельниковым в 1995 году в финале Кубка Дэвиса, напомнила «Газета.ru».

Спортивную карьеру теннисист завершил в 1998-м. А через четыре года он начал работать тренером сборной России. До 2007 года Волков тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина.

Волков — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.