Общество 30 декабря 2022, 15:57 Умер сыгравший в матче против Пеле советский футболист Баркая ФК «Динамо»: скончался советский футболист Владимир Баркая

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Чемпион Советского Союза по футболу 1964 года, экс-нападающий тбилисского «Динамо» Владимир Баркая скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили представители Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, написал ТАСС.

«Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Барка», — сказано в сообщении.

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Баркая начал профессионально играть в футбол в 1957 году. Он был участником тбилисского «Динамо», где оставался на протяжении 11 сезонов. Спортсмен в 2014 году получил звание «Рыцаря спорта» — это высшее спортивное звание Грузии.

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Баркая два раза играл за советскую сборную, в том числе в товарищеском матче с Бразилией в 1965 году. В этой игре также участвовал легенда футбола — Пеле. Он скончался 29 декабря после тяжелой болезни. Бразильские власти объявили в связи с этим трехдневный траур.