Умер сценарист и драматург Борис Добродеев | 360°

Общество 24 сентября 2022, 00:14 Поделиться Telegram

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Viber Умер сценарист и драматург Борис Добродеев Союз кинематографистов России: умер сценарист Борис Добродеев Союз кинематографистов РФ

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист и драматург Борис Добродеев скончался 23 сентября, сообщил Союз кинематографистов России. Ему было 95 лет.

Борис Добродеев родился 28 апреля 1927 году в Воронеже. В 1949 году он окончил ВГИК, затем работал на студии «Венфильм» в Австрии. Позже сценариста пригласили на «Мосфильм». Он также сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Добродеев писал сценарии к игровым и документальным фильмам, в том числе к «Негромкому кино Бориса Барнета» и «Первому учителю».

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«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов приносит глубокие соболезнования родным и близким Бориса Тихоновича2, — заявили в организации.

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Ранее стало известно о смерти режиссера Владимира Краснопольского. Российские зрители знают его по фильмам «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень».

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