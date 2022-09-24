Умер сценарист и драматург Борис Добродеев | 360°

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Умер сценарист и драматург Борис Добродеев

Союз кинематографистов России: умер сценарист Борис Добродеев

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист и драматург Борис Добродеев скончался 23 сентября, сообщил Союз кинематографистов России. Ему было 95 лет.

Борис Добродеев родился 28 апреля 1927 году в Воронеже. В 1949 году он окончил ВГИК, затем работал на студии «Венфильм» в Австрии. Позже сценариста пригласили на «Мосфильм». Он также сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Добродеев писал сценарии к игровым и документальным фильмам, в том числе к «Негромкому кино Бориса Барнета» и «Первому учителю».

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