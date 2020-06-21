Умер стрелок с Ленинского проспекта

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — говорится в сообщении.

Молодой человек умер в больнице от полученных огнестрельных ранений.

Он открыл огонь 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту. Там сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. После этого прохожий произвел в них 10 выстрелов. Предположительно, он был вооружен травматическим оружием. Раненые полицейские открыли ответный огонь. Молодого человека госпитализировали. В одного стража порядка попало четыре пули, в его коллегу — три.

Задержанным оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. О роде его деятельности не сообщается, а его брат работает в полиции Ингушетии. Во время нападения он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инспекторов, остановивших стрелка, представят к наградам.