Общество 23 ноября 2022, 16:47 Умер старший тренер женской сборной РФ по шоссейному велоспорту Гурьянов ФВСР: тренер сборной России по велоспорту Гурьянов умер в возрасте 66 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Старший тренер женской сборной России по велоспорту на шоссе Юрий Гурьянов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта России.

Гурьянов ушел из жизни 23 ноября. В ФВСР не назвали причину смерти. В мае 2022 года тренер отметил 66-летие.

Реклама

Федерация выразила соболезнования родным, близким и коллегам спортсмена. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Реклама

Два года назад тренер женской сборной России не смог поехать на ЧМ по велошоссе из-за проблем с визой. Он рассказал, что из-за отсутствия визы вынужден был остаться дома, так как ее не удалось оформить из-за проблем, связанных с пандемией.