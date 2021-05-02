Умер спортивный комментатор Леонид Генусов

Спортивный комментатор Леонид Генусов скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 62 года.

Сын журналиста сообщил сайту 78.ru, что его отец умер вечером 1 мая. Причиной смерти стала остановка сердца.

По словам сына Генусова, перед смертью журналист не болел и не жаловался на сердце.

Дата прощания с журналистом пока не сообщается.

Леонид Генусов родился 7 декабря 1958 года в Ленинграде. Он вел программы «Зенит-XXI», «Футбол — Pro&Contra», «Футбольные истории», «Свободный удар», «Воскресный вечер». С 1999 по 2006 год работал в «Зените», в том числе руководителем пресс-службы футбольного клуба.

В Twitter «Зенита» выразили соболезнования родным и близким Генусова.