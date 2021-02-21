Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

На 68-м году жизни скончался председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов. Также он был заслуженным врачом России.

Лиханов умер после тяжелой продолжительной болезни, рассказали на сайте закобрания.

«Всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей [, приносим соболезнования]», — выразили соболезнования его коллеги.

Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». C 2004 года он являлся депутатом Читинской областной думы, а затем и заксобрания края. В краевом парламенте второго созыва он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года — председателем заксобрания.