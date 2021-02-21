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    21 февраля 2021, 10:14

    Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

    Гора Орлов

    На 68-м году жизни скончался председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов. Также он был заслуженным врачом России.

    Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

    Лиханов умер после тяжелой продолжительной болезни, рассказали на сайте закобрания.

    «Всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей [, приносим соболезнования]», — выразили соболезнования его коллеги.

    Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». C 2004 года он являлся депутатом Читинской областной думы, а затем и заксобрания края. В краевом парламенте второго созыва он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года — председателем заксобрания.