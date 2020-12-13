Умер спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин

«Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой родины. Еще в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики.<…> Это большая утрата для всей Республики Алтай. Искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Владимира Николаевича», — написал Хорохордин.

Он подчеркнул, что Тюлентин был безусловным авторитетом и примером для своих коллег,

Источник в местных органах власти рассказал ТАСС, что Тюлентин умер 12 декабря. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Еще один источник сообщил, что спикер Госсобрания республики перенес COVID-19, а умереть он мог из-за оторвавшегося тромба.