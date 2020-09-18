Умер спичрайтер правительства Челябинской области
Спичрайтер правительства Челябинской области Вячеслав Лютов умер в 50 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечного приступа.
«Это очень печальная новость. Лютов работал в правительстве много лет и пользовался большим уважением коллег», — говорится в сообщении.
Другие подробности смерти Лютова не известны и даже потом не обнародуются, отметило ИА RNS. Местные власти узнали о кончине сотрудника от родственников.
Ранее умер правовед и профессор СПбГУ Вадим Прохоров. Педагога называли патриархом правовой школы.