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    18 сентября 2020, 18:52

    Умер спичрайтер правительства Челябинской области

    Алена Макаренко

    Спичрайтер правительства Челябинской области Вячеслав Лютов умер в 50 лет. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечного приступа.

    «Это очень печальная новость. Лютов работал в правительстве много лет и пользовался большим уважением коллег», — говорится в сообщении.

    Другие подробности смерти Лютова не известны и даже потом не обнародуются, отметило ИА RNS. Местные власти узнали о кончине сотрудника от родственников.

    Ранее умер правовед и профессор СПбГУ Вадим Прохоров. Педагога называли патриархом правовой школы.

    Новости SMI.FM