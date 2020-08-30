Умер создатель «Смешариков»

В воскресенье, 30 августа, скончался художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Ему было 72 года.

О смерти Анатолия Прохорова сообщил ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Некоторые коллеги Прохорова выразили соболезнования в Сети.

«Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал в Facebook российский мультипликатор Константин Бронзит.

Причину смерти Анатолия Прохорова пока не сообщили. Он был кино- и телевизионным продюсером, сообщает Nation News. В 1988 году являлся сооснователем студии анимации «Пилот». Широкую известность Прохоров получил после создания проекта «Смешарики».