Умер создатель Скуби-ду

Ветеран анимации Джо Руби скончался в возрасте 87 лет. Он был соавтором персонажа Скуби-Ду и куратором детских программ на телевидении, в частности, утренних передач.

О смерти Джо Руби сообщил его внук Бен. Аниматор умер в своем доме в Лос-Анжелесе, передает Hollywoodreporter.

Джо Руби четыре раза номинировался на премию Эмми. Вместе с Кеном Спирсом он придумал персонажа Скуби-Ду — говорящего дога, в 1969 году. В мультсериале Спирса и Руби рассказывается о четырех подростках и собаке Скуби-Ду, которые решают детективные загадки с участием якобы сверхъестественных существ.

«Джо Руби сделал субботнее утро особенным для стольких детей, включая меня. Он был одним из самых плодовитых творцов в нашей индустрии», — заявил президент компании Warner Bros. Animation Сэм Регистр.

Джозеф Клеменс Руби родился в Лос-Анджелесе 30 марта 1933 года. После окончания средней школы Фэрфакса он поступил на службу в ВМС США и служил на эсминце оператором гидролокатора во время Корейской войны.

У него осталась жена и четверо детей, а также десять внуков.