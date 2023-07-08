Общество 08 июля 2023, 07:14 Умер создатель реалити «За стеклом» Режиссер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет РИА «Новости»

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Российский режиссер, сценарист и продюсер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Гильдия организаторов кинопроцесса и продюсеров Союза кинематографистов России выражает соболезнования близким и родным Любомирова», — говорится в сообщении.

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Прощание с режиссером пройдет в Николо-Архангельском крематории 8 июля.

Любомиров работал над такими документальными фильмами, как «Тайны посвящения», «Маски сокитов», «Импичмент по-русски». Он снял многосерийный фильм о религиозных сектах в Китае, Индии, Израиле и Египте.

Кроме того, Любомиров трудился на канале НТВ, где был сценаристом и режиссером передачи «Куклы». Также он являлся автором идеи и режиссером популярного сериала «Кулагин и партнеры».