08 июля 2023, 07:14
Умер создатель реалити «За стеклом»
Режиссер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет
Российский режиссер, сценарист и продюсер Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
«Гильдия организаторов кинопроцесса и продюсеров Союза кинематографистов России выражает соболезнования близким и родным Любомирова», — говорится в сообщении.
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Прощание с режиссером пройдет в Николо-Архангельском крематории 8 июля.
Любомиров работал над такими документальными фильмами, как «Тайны посвящения», «Маски сокитов», «Импичмент по-русски». Он снял многосерийный фильм о религиозных сектах в Китае, Индии, Израиле и Египте.
Кроме того, Любомиров трудился на канале НТВ, где был сценаристом и режиссером передачи «Куклы». Также он являлся автором идеи и режиссером популярного сериала «Кулагин и партнеры».
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