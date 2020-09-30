Умер создатель поросенка Фунтика писатель Валерий Шульжик

«Прощай, Фунтик. Прощай, дядя Шуля. Спасибо, что ты был в моей жизни», — написал он.

Как сообщил РЕН ТВ, смерть писателя наступила после долгой болезни. Последние три месяца Валерий Шульжик провел на больничной койке.

Будущий автор детских книг родился в Хабаровске и начинал свою трудовую жизнь в качестве матроса. В театр он пришел сначала простым электриком, а потом стал актером. Писать он начал в двадцать лет, и в основном это были детские книги: «Два арбуза», «Веселый мастерок», «Вот за тем поворотом…», «Бухта-Барахта».

Также он работал над пьесами, которые до сих пор ставят в театрах. В их числе «По секрету всему свету», «Бременские музыканты», «Синдбад-Мореход», «Азмун — серебряное копье», «Соломенное солнце», «Маленький храбрец».