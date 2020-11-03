Умер создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

Сегодня в Москве скончался художник-конструктор кукол и один из создателей мультфильмов про приключения Незнайки Владимир Шафранюк. Ему было 85 лет.

«Владимира Алексеевича не стало», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы студии «Союзмультфильм».

Художник-конструктора нашли мертвым у себя в квартире, уточняет «Газета.ru». Что стало причиной смерти пока неизвестно.

Владимир Шафранюк стал широко известен благодаря своей работе над серией картин «Приключения Незнайки и его друзей». Но еще художник принимал участие в создании ряда всеми любимых мультиков: «Добрыня Никитич», «Дядюшка Ау в городе», «Чьи в лесу шишки», «Двенадцатая ночь», «Волшебник Изумрудного города». Также за время своей карьеры он опубликовал статьи, посвященные особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол. Кроме того, Шафранюк написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».

Накануне стало известно о смерти итальянского актера Джиджи Пройетти. Он скончался в свой день рождения, ему исполнилось 80 лет.