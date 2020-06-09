Умер создатель мема про «Доку 2 трейд»

Российский эксперт и создатель мема о несуществующей игре «Дока 2» Филипп Гросс-Днепров 7 июля скончался на 46-м году жизни. О причинах смерти пока ничего не известно.

Его брат, Павел Гросс Днепров, написал на своей странице в Facebook краткую фразу: «Филипп… Прости…».

Филипп Гросс-Днепров стал популярен после того, как в эфире радиостанции «Вести ФМ» на передаче у Владимира Соловьева перепутал игру «Dota 2», назвав ее «Дока 2». На передаче обсуждалось о массовое убийство в Керченском политехническом колледже, организованное подростком.

Говоря о причинах трагедии, эксперт отметил, что на несовершеннолетних негативно влияют видеоигры, в том числе и «Дока 2», в которой можно «очень жестоко убивать людей» и «по 10 минут вытаскивать им кишки».

На путаницу в названии обратили сразу обратили внимание геймеры. В шутку игра «Дока» появилась на сервисе видеоигр Steam, на нее также делались пародийные обзоры.