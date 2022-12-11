Важное 11 декабря 2022, 15:08 Умер советский разведчик Георгий Санников СВР сообщила о смерти ликвидатора украинских националистов Георгия Санникова Служба внешней разведки Российской Федерации

Читать 360tv в

Боровшийся после Великой Отечественной войны с украинским националистическим подпольем советский разведчик Георгий Санников умер в возрасте 93 лет. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило РИА «Новости».

Реклама

В ведомстве назвали уход разведчика из жизни большой утратой для всех, кто его знал.

Уроженец Екатеринбурга Георгий Санников прошел обучение в военной киевской специальной школе, а после выпуска учился на юридическом факультете университета имени Шевченко. В органы государственной безопасности он пошел сразу после выпуска из вуза.

Санников принимал непосредственное участие в борьбе с вооруженным националистическим подпольем на Западе Украины, а также занимался внедрением в организации, которые украинские радикалы создали на Западе при поддержке местных спецслужб.

Также Санников работал в Германии, где добывал важную информацию и общался с агентами. В отставку он ушел в 1977 году. После завершения карьеры бывший разведчик писал книги и занимался общественной работой по патриотическому воспитанию молодежи.