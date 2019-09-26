Умер советский летчик-космонавт Геннадий Манаков

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!», — написал он.

Причины смерти космонавта пока не известны. Никакой информации о том, когда и где пройдет прощание с ним, пока не поступало.

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Манакову было 69 лет. Свою жизнь с космосом он связал в 17 лет — сперва поступил в Куйбышевский авиационный институт, затем — в Армавирское высшее Краснознаменное военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ). В 25 лет стал одним из кандидатов в космонавты и поступил в Центр подготовки космонавтов.

Свой первый полет в космос Манаков совершил спустя пять лет. В 1990 году вместе с Геннадием Стрекаловым отправился на МКС, где провел почти 131 сутки.

Во второй раз он отправился в космос в 1993 году — там и отпраздновал свой 43 день рождения. Вдали от Земли Манаков провел 179 суток, за это время два раза выходил в открытый космос.

Спустя три года он должен был вновь отправится на орбиту, однако не смог из-за состояния здоровья — у космонавта обнаружили микроинфаркт миокарда задней стенки сердца.