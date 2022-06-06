Умер советский космонавт Валерий Рюмин

Летчик-космонавт и дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин ушел из жизни в 82 года. О его смерти сообщила пресс-служба Роскосмоса, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин выразил свои глубочайшие соболезнования.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Рогозин.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Окончил факультет электроники счетно-решающей техники Московского лесотехнического института. В 1973 году стал космонавтом-испытателем, после чего совершил четыре полета в космос. Всего Рюмин провел в космосе более 371 суток.

В 1980 году космонавт стал кандидатом технических наук. За годы своей жизни Рюмин успел побывать в должности руководителя полета станций «Салют-7» и «Мир», а также программ «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл». Четвертый полет космонавт совершил в 58 лет на шаттле Discovery STS-91. Он стал самым пожилым российским космонавтом, побывавшим за пределами Земли.