Умер советский футболист и тренер Герман Зонин

В возрасте 95 лет скончался легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин, сообщили в Российском футбольном союзе.

В РФС выразили соболезнования родным и близким Зонина в связи с его кончиной.

Зонин играл за ленинградское «Динамо» и «Трудовые резервы» — был защитником и полузащитником. В 1972 году луганская «Заря» стала благодаря ему чемпионом СССР: Зонин тогда тренировал команду. Три матча он провел в качестве главного наставника сборной Советского Союза, работал с «Зенитом».

Герман Зонин являлся заслуженным тренером СССР, РСФСР и Украины, кандидатом педагогических наук.