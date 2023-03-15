15 марта 2023, 23:50
Умер советский диссидент Сергей Григорьянц
Не стало советского диссидента и основателя фонда «Гласность» Сергея Григорьянца. Ему было 82 года, сообщила «Политика сегодня».
Информации о причинах, а также обстоятельствах смерти Григорьянца не поступало.
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Он сидел в тюрьме в 1975 и 1983 годах. К тюремному сроку его приговорили после критики советской власти.
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Позже Григорьянц основал журнал «Гласность», а также правозащитный фонд с аналогичным названием.
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