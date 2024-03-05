Общество 05 марта 2024, 14:22 Умер советский актер Валерий Юрченко «РГ»: умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко Фото: kino-teatr.ru, кадр из фильма«Женские радости и печали»

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Ушел из жизни Валерий Иванович Юрченко, известный актер театра, кино и телевидения, внесший значительный вклад в советское, украинское и российское искусство. О его смерти сообщила «Российская газета».

Актер умер 19 февраля. Подробности произошедшего пока неизвестны.

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Родившийся в 1943 году в Приморском крае, Валерий Юрченко в раннем возрасте пережил потерю отца, который погиб на войне. Семья переехала в Казахстан, а затем — в Торжок.

Юрченко окончил Государственный театральный институт имени Луначарского (современный РГИСИ) в Москве в 1972 году. На протяжении своей карьеры работал в различных театрах по всей стране, в том числе — в Твери, Астрахани, Днепродзержинске. Затем он стал одним из ведущих артистов Крымского академического русского драматического театра.

В театре Юрченко сыграл выдающиеся роли, среди которых — работы в спектаклях «Поминальная молитва», «Ревизор», «Волки и овцы» и «Дядя Ваня». Также его высоко ценили за кинематографические работы, включая такие проекты, как «Возвращение с орбиты» и «Битва за Москву».