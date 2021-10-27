Умер советский актер Николай Ларионов

На 81-м году жизни скончался советский актер, старейший артист Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова Николай Ларионов. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу правительства области.

О том, что послужило причиной смерти, не сообщается. Информацию о дате прощания с артистом пока не объявили.

Николай Ларионов окончил театральную студию во Владивостоке в 1963 году. После этого он играл на сцене в Йошкар-Оле, Уссурийске, Владивостоке, Уфе и родном Челябинске. За всю свою карьеру он исполнил не менее 100 ролей в театре и кино.